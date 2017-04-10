Oy Kullanmak İçin Malezya'dan Singapur'a Geldiler

Malezya'da eğitim alan 208 Türk öğrenci oy kullanmak için bin 600 kilometre yol katederek Singapur'a geldi.



Türkiye'nin 16 Nisan anayasa değişikliği referandum una Malezya ve Singapur'da büyük ilgi gösterildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Singapur Türkiye Büyükelçiliği önüne Malezya'dan ve çevre ülkelerden oy kullanmak için gelen yüzlerce kişi Türkiye için büyük önem taşıyan referandum da oy kullandı. Yoğun katılımın olduğu referandum da oy kullanım işlemleri saat 21.00'e kadar sürdü.



Albukhary Üniversitesinde Turgev ve Albukhary Vakfı'nın birlikte organize ettiği Kültürel Değişim ve Liderlik programına katılan 208 Türk öğrenci de oy kullanabilmek için Singapur'a geldi. Malezya'nın Tayland sınırında bulanan Kedah eyaletinden yola çıkan kafile oy kullandıktan sonra Malezya'ya geri döndü.



Toplamda bin 600 kilometre yolkat ettiklerini ifade eden Albukhary Üniversitesi Genel Sekreteri Sami Serdar, "Oy kullanma işlemleriyle birlikte iki gün süren bir yolculuk yaptık. Kuala Lumpur büyükelçiliğimizde secim sandığı kurulmadığı için Singapur'a gitmek zorunda kaldık. Bu referandum da Türkiye'nin, bölgemizin ve halkın geleceğini belirlediğimizin farkındayız. Bu motivasyonla hareket edince bu gücün oluşmasına katkı sağlamak adına tüm engelleri aştık." dedi.



İki gece boyunca otobüste uyuduklarını söyleyen Doğan Ümit Özlük ise, çıkan sonucun yorgunluklarına değeceğini söyledi. Kültürel Değişim ve Liderlik eğitimi için Malezya'da olduğunu söyleyen Özlük, "Bu referandum un ülkemize neler kazandıracağının bilincindeyiz. Umarım Türkiye ile birlikte tüm coğrafyamız 16 Nisan'dan sonra huzura daha yakın olur." diye konuştu. - SİNGAPUR