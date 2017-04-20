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Oy Kullanmak İçin Engel Tanımadı! Asansör Krizi Yaşayan Engelli Vatandaş Konuştu
Oy Kullanmak İçin Engel Tanımadı! Asansör Krizi Yaşayan Engelli Vatandaş Konuştu
Oy kullanmak için engel tanımadı!
20 Nisan 2017 Perşembe 12:39
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