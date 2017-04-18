Oy Kullanırken Yakalandılar

AĞRI'da, 'Terör örgütü üyesi olmak' ve 'Terör örgütüne yardım etmek' ile suçlanan 3 kişinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri okullarda polis tarafından yakalandı.



Ağrı Valiliği , İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 16 Nisan tarihinde referandumda oy kullanmaya giden 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan F.Y, ile mala zarar vermekten aranan Y.T. ile sigara kaçakçılığından aranan S.M.'nin kent merkezinde yakalandığını bildirdi. Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Y.G. ile terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan hakkında yakalama kararı olan M.T.C. Patnos İlçesi'nde yakaladı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınması ardında mahkemeye çıkarılacak



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