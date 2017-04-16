Oy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı

Akraba olan gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Yabanardı köyünde sandıkların kurulduğu köy okulunun bahçesinde akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdülrezzak Yıldız ve oğlu Şehmus Yıldız hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yabanardı köyünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada ölen 2 kişi ile yaralanan 4 kişi Şanlıurfa'nın Siverek Devlet Hastanesi ile Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(İHA-AKK-Y)