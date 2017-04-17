Oy Kullandığı Okulda Polise Kafa Atan Genç Tutuklandı

DENİZLİ'de, referandum için kullandığı oyun fotoğrafını çeken, binadan ayrılmaya çalışırken sandık görevlilerinin uyarısıyla kendisini durduran polis memura kafa atarak kaşını yaran 27 yaşındaki Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi'ndeki Reşat Vural İlkokulu'ndaki 2087 nolu sandıkta meydana geldi. Referandum için sandığa gelen Ahmet K., oyunu kullandıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Bunu fark eden sandık görevlileri, Ahmet K. hakkında tutanak tutmak istedi. İtiraz eden Ahmet K., hızla okul binasından çıkmak istedi. Sandık görevlilerinin konuyu bildirmesi üzerine Ahmet K., görevli polisler tarafından durdurulmak istendi. Ancak Ahmet K., iddiaya göre, görevli polis memuruna kafa atarak kaşını yardı. Yaralanan polis memuru, Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ahmet K. ise kelepçelenerek gözaltına alındı.



Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece 'polise mukavemet' suçundan tutuklandı.



- Denizli