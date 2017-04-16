Oy Kullanan Fetö Şüphelisi Gözaltına Alındı

Fatih TURAN / ARSİN(Trabzon) – TRABZON'un Arsin İlçesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 67 yaşındaki Erdoğan Ö. oy kullanma işlemi sonrası gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla aranan şüphelilerin yakalanması için kentte halk oylaması yapılan birçok okulda önlem aldı. Örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle bir süre önce kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından Erdoğan Ö., Arsin ilçesi Atatürk İlkokulu'nda oy verme işleminin ardından okulda görevli polis ekiplerince gözaltına aldı.