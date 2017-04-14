Oy kullanamayacak olan uzun yol şoförlerinden 'sandık' çağrısı



TOKAT - Türkiye'de pazar günü yapılacak olan halk oylamasında oy kullanamayacak olan uzun yol şoförleri seçimlerde terminallere, kamyon garajlarına sandık konulmasını istiyor.

Tokat'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri seçimlerde oy kullanamamaktan şikayetçi. Seçim günü yolda olacak olan yolcu otobüsü, kamyon ve tır şoförlerinin yanı sıra muavinlerle birlikte binlerce uzun yol şoförü oy kullanamayacak. 24 yıldır uzun yol şoförlüğü yapan Hüseyin Mumcuoğlu, pazar günü yolda olacağı için oy kullanamayacağını kaydetti. Uzun yol şoförleri olarak terminallere sandık konulmasını ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmeyi arzu ettiklerini ifade eden Zahit Kaya da seçim günü yolda olacağı için oy kullanamayacağını söyledi. Tokat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Zeki Yakar da 20 yıl uzun yol şoförlüğü yaptığını ve bu süre içerisinde oy kullanamadığının altını çizdi. Başkan Yakar, Tokat'ta bin 500 uzun yol şoförü olduğunu belirterek, "Uzun yol şoförlerinin mağdur olmaması oylarını kullanmaları için terminallere, kamyon garajlarına sandık kurulursa iyi olacağına inanıyoruz. Ben uzun yol şoförü olarak çalıştığım 20 yıl içerisinde oy kullanamadım. Uzun yol şoförleri de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek istiyor" diye konuştu.

(Nİ-GF-