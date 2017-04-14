Oy Kullanacak Hasta ve Engellilere Kolaylık

Van'da oy kullanacak hasta ve engellilerin 444 38 33 ve 112 çağrı hatlarından yardım talebinde bulunabilecekleri bildirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Evde Sağlık Hizmetleri tarafından 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan halk oylaması ile gerekli tüm sağlık tedbirleri alındığı belirtildi. Açıklamada, "Referandum günü oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan hasta ve engelli vatandaşlarımız için valiliğimiz koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından araç tahsisinde bulunularak, söz konusu vatandaşlarımızın sandık başına gitmesi sağlanacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne ait 444 38 33 veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri çağrı hatlarını arayarak destek istemeleri durumunda kendilerine gereken yardım ulaştırılacaktır. Destek isteyen vatandaşlarımız, ilgili ekiplerimiz tarafından sağlık çalışanları refakatinde ikametlerinden alınarak sandık başına götürülecek, oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakılacaklardır" denildi. - VAN