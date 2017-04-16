Oy Kullanabilmek İçin Koştular

Oy kullanabilmek için koştular

Oylamanın bitmesine dakikalar kala koşarak okullara gittiler



İSTANBUL - Anayasa değişikliği halk oylamasının bitimine dakikalar kala oy kullanmak isteyen vatandaşlar okullara koşarak gitti.

Anayasa değişikliği halk oylaması saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oylamanın bitimine dakikalar kala oy kullanmak isteyen vatandaşlar okullara koşarak gitti. Son anda oylarını kullanan vatandaşların koşuşturması kameralara yansıdı. Oy kullanımının bitmesi ile birlikte ise sandıklar açılmaya başladı.