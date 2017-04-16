Oy Kullanabilmek İçin Koştular
Anayasa değişikliği halk oylamasının bitimine dakikalar kala oy kullanmak isteyen vatandaşlar, okullara koşarak gitti.
Anayasa değişikliği halk oylamasının bitimine dakikalar kala oy kullanmak isteyen vatandaşlar, okullara koşarak gitti.
İstanbul'da anayasa değişikliği halk oylaması saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oylamanın bitimine dakikalar kala oy kullanmak isteyen vatandaşlar, okullara koşarak gitti. Son anda oylarını kullanan vatandaşların koşuşturması kameralara yansıdı. Oy kullanımının bitmesi ile birlikte sandıklar açılmaya başladı. - İSTANBUL