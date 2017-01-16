Oxford'dan Gelen Ret Mektubunu Sanat Eserine Dönüştürdü

İngiltere'de 18 yaşında bir öğrencinin Oxford Üniversitesi'nden aldığı ret mektubuyla yaptığı soyut resim çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü.



BBC'de yer alan habere göre, Oxford bünyesindeki Wadham Koleji Klasik Diller Bölümüne kayıt olmak için eylül ayında yaptığı başvurusu reddedilen Claudia Vulliamy, üniversiteden gelen ret mektubundan kestiği satırları soyut bir renk kompozisyonuyla boyadığı tuvale aktardı.



Resmi, geçen hafta sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşan Vulliamy'e, kullanıcılardan çok sayıda beğeni ve destek mesajı geldi. Paylaşım, 153 bin beğeni, 48 bin retweet aldı.



Mektubu aldığında bunu bir sanat eserine dönüştürmenin çok eğlenceli olacağını düşündüğünü aktaran Vulliamy, "Başka bir mesaj verme amacım yoktu. Elimde böyle bir mektup var. Her gün Oxford'dan adınıza mektup gelmiyor sonuçta. Kendi içinde anlamlı ama ben bunu başka bir şeye dönüştürmeye karar verdim." ifadesini kullandı.



Claudia'nın annesi Louisa Saunders da bu konuda kızına destek verdi. Saunders, "Ret mektubunun geldiğini bana gün içinde haber vermişti. Ben işten eve döndüğümde resim tamamlanmıştı bile. Çok eğlenceli ve yaratıcı bir tepki olduğunu düşündüm. Kendini üzmediğine sevindim." dedi.



Oxford Üniversitesi'nden gelen ret yanıtının ardından Durham Üniversitesi'ne kabul edilen Vulliamy, "İnsanların bunu, isim yapmış bir okulda okumanın hayatta her şey olmadığına dair bir mesaj olarak algılamasından memnunum. Sonuçta ben de yüreğimi Oxford'da bırakmadım, Durham'a kabul edildiğim için gayet mutluyum." ifadelerini kullandı.