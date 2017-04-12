İngilizlerin Raporuyla Ortaya Çıktı! ABD'li Dev Şirketlerin 1,6 Trilyon Dolarlık Vergi Oyunu
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, ABD'nin en büyük 50 şirketinin daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğunu duyurdu.
Merkezi Oxford kentinde olan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın raporunda, ABD'de aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 büyük şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğu belirtildi.
APPLE İLK SIRADA
Söz konusu şirketler arasında Apple'ın ABD dışındaki yaklaşık 200 milyar dolarlık offshore fonu ile ilk sırada, Pfizer'in 193,6 milyar dolar ile ikinci, Microsoft'un ise 124 milyar dolar ile üçüncü sırada olduğu bildirildi.
TOPLAM FON 200 MİLYAR DOLAR
Raporda, dünya devi şirketlerin ABD'de daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında tuttuğu toplam fonun 2015 yılında 200 milyar dolar artış kaydettiği vurgulandı.
Oxfam'ın Kıdemli Danışmanı Robbie Silverman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi kaçırmaktan farklı olarak şirketlerin yurt dışındaki iştirakleri üzerinden "vergiden sakınmasının" halihazırda yasa dışı olarak kabul edilmediğini belirtti.
HER YIL 135 MİLYAR DOLAR KAÇIRILIYOR
Silverman, "Vergiden sakınmak küresel çapta şirketler için standart bir uygulama haline geldi. Bu metodları uygulayanlar her yıl ABD'de yaklaşık 135 milyar dolar vergiyi ödemiyor." ifadelerini kullandı.
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