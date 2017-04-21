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Overdrive Filminden Fragman Yayınlandı
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Overdrive Filminden Fragman Yayınlandı

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Overdrive Filminden Fragman Yayınlandı

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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