Ovacuma 112 Ash İstasyonu Açıldı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı.



Safranbolu 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışına, Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve köylüler katıldı.



Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Türkiye'de son 15 yıl içerisinde beklentilerin çok üzerinde bir değişim ve gelişim göstererek her zaman halka bir telefon kadar yakın olduğunu söyledi.



Karabük'te 2002 yılından bu yana hizmetlerin her yıl katlanarak büyüdüğünü anlatan Sarı, "2002 yılında iki istasyonumuz ve iki 112 acil yardım ambulansımız varken, bugün burada açılışını yaptığımız istasyonla birlikte istasyon sayımız 15'e ulaşmış ve 112 ambulans sayımız da 32 olmuştur. Ambulanslarımız sadece sayısal olarak artmakla kalmamış, nitelik ve kalite anlamında da önemli değişim göstermiştir. Bugün ilimizde mevcut ambulanslarımızdan ikisi kar paletli tam donanımlı 4x4 acil yardım ambulansı, biri obez ve yoğun bakım ambulansı, yine biri çok sedyeli ambulans ve 6 tanesi de 4x4 acil yardım ambulansıdır. 2007 yılında 112 acil sağlık personel sayımız 44 iken, bu sayı bugün 165'e ulaşmıştır. İmkanlarımız bu ölçüde artarken hizmetlerimiz de aynı oranda büyümüş ve vatandaşımızın beklentileri de artmıştır. 2002 yılında 112 acil yardım ambulanslarının hizmet verdiği hasta sayısı bin 500'lerde iken, 2016 yılında bu sayı 30 bine ulaşmıştır. 2008 yılından bu yana ilimizde 35 vatandaşımıza da ambulans helikopter hizmeti verilmiştir" dedi.



İl Sağlık Müdürü Sarı, şehir merkezinde ilk 10 dakikada vakalara ulaşma oranlarının yüzde 90, kırsal kesimde ise ilk 30 dakikada vakalara ulaşma oranlarının yüzde 86 seviyelerinde olduğunu da belirttiği ifade ederek şunları söyledi:



" Açılışını yaptığımız Ovacuma 112 ASH İstasyonumuzun hizmete girmesiyle birlikte bu oranlarımız daha da yükselecek. Ovacuma ve çevre köylerdeki vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşma imkanı oluşacaktır. Ayrıca ilimizi Bartın'a bağlayan yol üzerinde meydana gelebilecek kazalara da daha etkin müdahalede bulunma şansımız doğacaktır."



Safranbolu İlçe Müftüsü Hasan Güneş'in duasının ardından 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. - KARABÜK