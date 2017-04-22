Ovacık'ta Yeni Kooperatif Kurulacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Ada, Topuzlu, Yeşilyazı ve Konaklar köylerini kapsayacak yeni bir kooperatifin kurulacağı bildirildi.



Tunceli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık'ta gerçekleştirilen toplantıyla yeni kurulacak kooperatifin kuruluşu için çalışmalara başlandığı kaydedildi.



Açıklamada, Ovacık'ın 94 Mahallesi'nde kurulacak kooperatifin Ada, Topuzlu, Yeşilyazı ile Konaklar köylerini kapsayacağı aktarıldı.



Kooperatifin kurulmasıyla ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki istihsalini geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, pazarlama faaliyetlerinde bulunmanın yanı sıra ortakların ekonomik ve sosyal yönden geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.