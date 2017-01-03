Ovacık ilçesinde İl Birinciliği Kayak Yarışması düzenlendi.
Tunceli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Ovacık ilçesinde alp disiplini kategorisinde düzenlenen İl Birinciliği Kayak Yarışması yapıldı.
Yarışmalar sonunda erkeklerde Deniz Güler, kızlarda Olcay Paçavra birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri, İlçe Gençlik Spor Müdürü Ferdi Keskin ve Ulaş Spor Kulüp Başkanı Vedat Kekomehmetoğulları tarafından verildi.
Ovacık'ta Kayak Yarışması
Ovacık ilçesinde İl Birinciliği Kayak Yarışması düzenlendi.
Ovacık ilçesinde İl Birinciliği Kayak Yarışması düzenlendi.
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