Ovacık'ta Kar Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar yağışının sona ermesinin ardından kartpostallık manzaralar oluştu.



Ovacık ilçesinde iki gün boyunca etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede, Munzur Çayı kıyısında yer alan ağaçlar ve Konaklar köyü sınırları içerisinde bulunan tahta asma köprü ile taş duvarlı toprak damlı evler, karla bütünleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı. - TUNCELİ