Outlet Center Yoluna Yaya Geçidi

Outlet Center bölgesinde yayaların karşıdan karşıya güvenle geçebilmeleri için modern bir yaya köprüsü yapılacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eski Gölcük Yolu üzeri Outlet bölgesinde gerçekleştirdiği köprülü kavşak çalışmasından sonra yayaların geçişi için de çalışma yapacak. Köprülü kavşağın hizmete girmesiyle transit hale gelen Ömer Türkçakal Bulvarı'na yayaların geçişi için köprü yapılacak. Outlet Center ve 41 AVM arasına inşa edilecek olan yaya köprüsü, karşıdan karşıya geçişleri güvenli hale getirecek.



Yaya köprüsünün yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. Büyükşehir ihale salonunda gerçekleştirilen oturuma 5 firma teklif verdi. En düşük teklifi 2 milyon 292 bin TL ile Erim Yapı verirken, en yüksek teklif 3 milyon 248 bin TL ile tasarım İnşaat'tan geldi. 60 metre uzunluğunda inşa edilecek olan çelik malzemeli yaya köprüsü, 4 metre genişliğe sahip olacak. Yaya köprüsünde iki adet de engelli asansörü bulunacak. Köprü şekil itibari ile diğer yaya köprülerinden farklı olarak yay üzerine oturtulmuş zemin tasarımına sahip olacak. - KOCAELİ