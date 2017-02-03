Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesi noktasındaki taleplerinin karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.



Burkay, yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'nin beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektöründe 30 Nisan'a kadar sıfırlandığını, bazı mobilya gruplarında ise söz konusu tarihe kadar yüzde 8'e indirildiğini hatırlattı.



Konut sektöründe de KDV oranının orta segment için yüzde 8'e çekildiğine işaret eden Burkay, "Ülke ekonomisinin canlandırılması adına ekonomi yönetiminin aldığı kararlar oldukça önemli. Bu kapsamda açıklanan ÖTV ve KDV düzenlemeleri de sektörlerimize büyük hareketlilik getirecek." ifadelerini kullandı.



"Memnuniyet duyuyoruz"



Burkay, söz konusu sektörlerde yapılan düzenlemelerle BTSO'nun yaklaşık 10 bin üyesinin ticaretine doğrudan katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararların, üyelerimizin büyük bölümünün işlerine ivme kazandırmasını bekliyoruz. İç piyasaya getireceği dinamizmle de ekonomimizin büyümesinin önünü açacak destekler nedeniyle Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile birlikte tüm ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle vergi indirimleri konusunda meslek komitelerimiz, sektör konseylerimiz ve Bursa iş dünyamızdan gelen talepleri, geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz Ortak Akıl ve İstişare Toplantı'sında Maliye Bakanı Naci Ağbal'a da aktardık. ÖTV ve KDV oranlarının düşürülmesi noktasında taleplerimizin karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."



"Mobilyada yüzde 10'luk indirim söz konusu olacak"



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl da vergi indiriminin sektöre canlılık getireceğini ancak uygulamanın geçici değil, kalıcı olarak devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.



Bakanlar Kurulunun mobilya sektöründe yüzde 18 olan KDV oranının üç aylığına yüzde 8'e indirdiğini aktaran Anıl, KDV oranının yüksekliğinin mobilya sektörünün en büyük handikaplarından biri olduğunu belirtti.



Anıl, KDV oranının düşürülmesi için uzun zamandır bağlı bulundukları TOBB nezdinde girişimlerde bulunduklarına dikkati çekerek, şu görüşlere yer verdi:



"Hükümetin bu taleplere karşılık vermesini büyük bir memnuniyetle karşıladık. KDV oranının 30 Nisan 2017'ye kadar yüzde 8'e düşürülmesi sektörü canlandıracaktır. Mobilya fiyatlarında yüzde 10'luk bir indirim söz konusu olacak. Satışların artması üreticiye, fiyatların düşmesi de tüketiciye yarayacaktır. Yüzde 18'lik, KDV oranı istihdam ağırlıklı çalışan mobilya sektörü için çok fazla. Hükümetten mobilyada KDV oranının kalıcı olarak yüzde 8'e indirilmesini talep ediyoruz."



"Düzenlemenin daimi hale dönüştürülmesi asıl beklentimizdir"



İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Yavuz Uğurdağ ise yapılan değişikliği olumlu karşıladıklarını ancak KDV indiriminin 3 aylığına değil de tekstil sektöründe olduğu gibi sürekli yüzde 8 olarak uygulanmasının mobilya sektörüne nefes aldıracağını vurguladı.



Bakanlar Kurulunun yaptığı düzenlemeyle mobilya sektöründeki KDV oranının düşürülmesini olumlu bulduklarına ifade eden Uğurdağ, şunları aktardı:



"KDV oranlarındaki bu değişikliğin sezonun hareketlenmeye başlayacağı bir dönemde yapılması ve ayrıca yaklaşan MODEF fuarı öncesi uygulanması sektör temsilcileri olarak bizleri gelecek adına ümitlendiriyor. Düzenlemenin 2009 yılında olduğu gibi kısa süreli olmaması ve daimi hale dönüştürülmesi asıl beklentimizdir. Tüketimin artması, piyasanın canlanması açısından uygulamanın daimi olmasının sektör adına olumlu getirileri olacağını düşünüyoruz. Doğru atılan adımlarda süreklilik sağlanabilirse bu hamleler çok daha faydalı bir hale gelecektir."