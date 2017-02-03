Ötv Düzenlemesi Şirketlerin Yüzünü Borsada Güldürdü

Bakanlar Kurulu kararıyla beyaz eşyalara ve ev aletlerine uygulanan ÖTV'nin Nisan ayının sonuna kadar sıfırlanması, şirketlerin yüzünü borsada güldürdü. Şirketlerin borsada işlem gören hisselerindeki artışlar yüzde 6'lara kadar ulaştı.



Bakanlar Kurulu kararıyla klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. ÖTV'deki bu gelişme, Borsa İstanbul'da (BİST 100) işlem gören şirketlerin hisselerini yukarı yönlü hareketlendirdi. BİST 100'de işlem gören beyaz eşya ve ev aletleri firmaları yüzde 6'ları aşan artışlarla işlem görmekte. İhlas Ev Aletleri, Vestel beyaz Eşya, Arçelik A.Ş., Doğtaş Kelebek, Alarko Carrier'in hisselerindeki artış olumlu yönde etkilendi.



Şirketlerin yüzü borsada güldü



ÖTV'nin beyaz eşya ve ev aletlerinde Nisan ayının sonuna kadara sıfırlanması kararıyla borsada olumlu etki gören şirketlerden İhlas Ev Aletleri'nde artış yüzde 6,52'ye ulaştı. Vestel Beyaz Eşya yüzde 4,03 yükselişle işlem görürken Arçelik A.Ş.'deki artış yüzde 3,12 oldu. Klima ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier'ın hisselerinde ise yüzde 2,75'lik bir artış oldu. - İSTANBUL