Celil Nalçakan, Selçuk Basa ve Güvenç Dağüstün'den yepyeni şarkılar...



Celil Nalçakan yazdı, Selçuk Basa besteledi ve Güvenç Dağüstün'le birlikte söylediler.



Soru: Ne yapsak bu şarkılarla?



Cevap: Oturulur konuşulur.



Yakında bu şarkılar albüm olarak yayımlanacak. Bu yepyeni şarkılarla birlikte, hem daha önceki albümlerinden parçaları, hem de bilinen ve sevilen şarkıları kendi yorumlarıyla çalıp söyleyecekler.



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