Oturmanın Zararlarından Kurtulabilmek İçin Her Hafta 150 Dakika Spor Yapmak Şart

Bilim insanları hareket etmenin her gün bir yeni faydasını daha keşfederken hareketsizliğin de her gün bir başka kötü yönünü ortaya çıkarıyor. Bilim artık bir konuda emin: Fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için hareket etmek, şart. Ancak gün boyu masa başında çalışanlar için hareket edecek zaman bulmak oldukça zor.



Yeni bir araştırmaysa tüm günü oturarak geçirenlerin haftada birkaç saat hareket etmesi bile sağlıklı bir yaşam için yeterli.



İngiltere ve Avustralya'dan bir grup uzmanın yaptığı yeni bir çalışmaya göre oturmanın da farklı türleri var.



Emmanuel Stamatakis, "Oturma türlerinin incelenmesi önemli çünkü oturmak, tek başına bir aktivite değil. İnsanlar otururken aynı anda başka bir iş de yapar, örneğin çalışırlar, televizyon izlerler, otomobil kullanırlar. Otururken yapılan işler, oturmanın sağlığa etkilerini belirliyor." şeklinde konuşuyor.



Oturmanın tip 2 şeker diyabet ve kanserle bağlantısı, uzun süredir biliniyor. Araştırmalara göre kişinin sandalye üzerinde geçirdiği bir gün sonrasındaki faaliyetlerinin sağlık üzerindeki etkisi çok büyük.



Stamatakis'e göre, hayat tarzı sadece oturmaktan ibaret değil. Düzenli egzersiz yapan biri için oturmanın önemi fazla olmayabilir. Ancak çok az sayıda yetişkinin fiziksel olarak aktif olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu egzersize çok az zaman ayırıyor.



Araştırmalara göre haftada 150 dakika egzersiz yapmak, gün boyu masa başında oturmanın olumsuz etkilerini gidermeye yetiyor.



Stamatakis, araştırmaya katılanların masa-başı işi yapan ancak aynı zamanda son derece aktif olan kişiler olduğunun hatırlanması gerektiğini söylüyor. Stamatakis yoğun fiziksel aktivitenin, kişiyi diyabete karşı koruduğunu da sözlerine ekliyor.



Araştırmaya göre sorun oturmakta değil, hareket etmemekte. Yılda beş milyon insan, hareketsizliğin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Masa başında olmadığımız anlarda hareket etmek, sağlık için son derece önemli.