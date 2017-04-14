Otso'dan Yatırım ve Fındık Raporu
Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca, dün Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yatırım ve fındıkla ilgili rapor sunulduğu bildirildi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca, dün Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yatırım ve fındıkla ilgili rapor sunulduğu bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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