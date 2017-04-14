Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Otso'dan Yatırım ve Fındık Raporu
Ara
BİST 90.248 %0,42
DOLAR 3,6900 %0,73
EURO 3,9237 %0,77
PARİTE 1,0627 %0,12
ALTIN 152,65 %0,73
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Otso'dan Yatırım ve Fındık Raporu

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca, dün Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yatırım ve fındıkla ilgili rapor sunulduğu bildirildi.

Otso'dan Yatırım ve Fındık Raporu

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca, dün Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yatırım ve fındıkla ilgili rapor sunulduğu bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Ticaret, R.T.E, Otso, Ordu, Erdoğan