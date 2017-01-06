Otoyolda Yavaşlayan Tıra Arkadan Gelen Tır Çarptı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi yakınlarında seyir halinde olan boş dorseli tır, yolun sağ tarafına dönmek için yavaşlayan deri yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada tır şoförleri yaralanırken, karayolu bir süre trafiğe kapandı.



Kaza saat 13.30 sıralarında E-80 Karayolu Ilgaz ilçesi Gaziler Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında kontrol yapan kantar istasyonuna dönmek için yavaşlayan Ümit Ü. yönetimindeki 79 AB 456 tıra arkasından gelen İbrahim M. yönetimindeki 31 NCE 52 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ümit Ü. yönetimindeki tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası tırda yüklü olan deriler yola savrulurken yaralı tır şoförleri, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇANKIRI