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Otoyol Şantiyesinde Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

Otoyol Şantiyesinde Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul-İzmir otoyolu şantiyesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı tespit edilen 3 işçi gözaltına alındı.

Otoyol Şantiyesinde Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul-İzmir otoyolu şantiyesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı tespit edilen 3 işçi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolunda 3 işçinin PKK propagandası yaptığını tespit etti. Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi ile Gemlik Kurtul Tüneli altındaki şantiyelere bomba uzmanı köpeklerle operasyon yapan ekipler M.K., O.K. ve S.A.'yı gözaltına aldı. - BURSA

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