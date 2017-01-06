Otoyol Şantiyesinde Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul-İzmir otoyolu şantiyesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı tespit edilen 3 işçi gözaltına alındı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolunda 3 işçinin PKK propagandası yaptığını tespit etti. Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi ile Gemlik Kurtul Tüneli altındaki şantiyelere bomba uzmanı köpeklerle operasyon yapan ekipler M.K., O.K. ve S.A.'yı gözaltına aldı. - BURSA