Otostopla Bindiği Araçta 2 Bin Lira Parası Gasp Edildi

BURSA'da, geçen hafta köyüne gitmek için otostop yapan 64 yaşındaki K.Y.'nin 2 bin lirasını silah zoruyla gasp eden 2 şüpheli jandarmanın takibi sonucu yakalandı.



Olay, 28 Ocak günü Bursa-İnegöl karayolu Boğazköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Köye gitmek için otostop yapan K.Y.'nin 2 bin lirası silah zoruyla araçtaki iki kişi gasp edildi. K.Y.'nin şikayeti üzerine İl Jandarma İstihbarat ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri fiziki ve teknik takip sonucu şüpheliler Y.S. ve arkadaşı Ü.Ç.'yi yakaladı.



Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. tutuklanırken, Ü.Ç. de adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.



- Bursa