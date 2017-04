Otonom F16 Wingman, Özerk Sürüş Otomobilden Göklere Çıktı





Otonom F16 Wingman, otonom sürüş savaş alanlarına kayıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri havadan yere yapılan vuruşları desteklemek amacıyla otonom F16 Wingman test ediyor.





Kendi kendine uçan drone'lardan elde edilen verimi gören Hava Kuvetleri özerk uçuşu savaş alanlarına farklı bir açıdan taşıyor.



Dünya özerk sürüşü "Autonomous" konusunda otomobillere odaklanmış olsa da son gelişmelerden sonra yapay zeka ürünü özerk sürüş yerden göklere çıkmış oluyor.



Bir F16'ya yardımcı olması için yakın zamanda bir test geçekleştiren Askeri mühendisler; bağımsız olarak uçan bir F16'daki pilotu desteklemek için yine bağımsız olarak ve özerk uçan bir F16 savaş jetini kullandı. Yeni sistem başarıyla gerçekleştirildi.



Otonom F16 uçağı gerçek F16 pilotlarının bir kanadının güvenliğini sağlayacak. Son yapılan testlerde kanatta yer alan otonom F16 olası tehditler karşısında yeni planlar ve uçuş şekilleri gerçekleştirebiliyor.



