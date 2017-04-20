Otomotivin Yıldızları İstanbul'da Görücüye Çıktı
Bu yıl 17.'si düzenlenen ve otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği İstanbul Autoshow basın lansmanı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Bu yıl 17.'si düzenlenen ve otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği İstanbul Autoshow basın lansmanı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda 11 milyon liralık değeri ile Aston Martin Vulcan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Kaynak: Dunya.com
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