Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Otomotivin Yıldızları İstanbul'da Görücüye Çıktı
Ara
BİST 92.039 %1,36
DOLAR 3,6497 %-0,63
EURO 3,9311 %-0,11
PARİTE 1,0763 %0,48
ALTIN 150,48 %-0,49
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Otomotivin Yıldızları İstanbul'da Görücüye Çıktı

Bu yıl 17.'si düzenlenen ve otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği İstanbul Autoshow basın lansmanı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Otomotivin Yıldızları İstanbul'da Görücüye Çıktı

Bu yıl 17.'si düzenlenen ve otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği İstanbul Autoshow basın lansmanı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda 11 milyon liralık değeri ile Aston Martin Vulcan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Aston Martin, Istanbul, İstanbul