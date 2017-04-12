Otomotivde Üretim Patladı, İç Pazar Satışları Azaldı

– Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, otomotiv sanayi toplam üretiminin yüzde 23, otomobil üretiminin de yüzde 44 arttığını duyurdu.



OSD'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının ilk üç ayında, toplam otomotiv üretimi 424 bine, toplam otomobil üretimi de 300 bin adete yükseldi. Buna karşılık, aynı dönemler itibarıyla toplam satışlar yüzde 8 daralarak 160 bin adete düştü. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 9 daralmayla 116 bin adete geriledi.



Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 10 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 12 azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 34 arttı. Açıklamada, ağır ticarideki bu artışın baz etkisi kaynaklı olduğu vurgulanarak, geçen yılın aynı döneminde üretimin 2015 yılı Ocak-Mart dönemine göre yüzde 35 azaldığı anımsatıldı.



Aynı dönemde ticari araç pazarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daraldığı, bunun sonucu olarak da hafif ticari araç grubunda satışların yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 gerilediği belirtildi.



İhracatta artış



İç piyasa satışlarında daralma yaşanırken, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33; otomobil ihracatı da yüzde 60 arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 355 bin adete, otomobil ihracatı ise 255 bin adete yükseldi.



2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25 artışla 7 milyar 85 milyon dolara çıkarken, euro bazında artış da yüzde 30 olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da dolar bazında yüzde 89 artarak ve 3 milyar 13 milyon dolara, euro bazında ise yüzde 96 artarak 2 milyar 828 milyon euro düzeyine yükseldi. (Grafik - Tablo) - İstanbul