Otomotivde Üretim Arttı Pazar Daraldı
Otomotiv Sanayii Derneği raporuna göre otomotiv pazarı ilk çeyrekte geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8, otomobil pazarı ise yüzde 9 daraldı.
Otomotiv Sanayii Derneği raporuna göre otomotiv pazarı ilk çeyrekte geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8, otomobil pazarı ise yüzde 9 daraldı.
Kaynak: Dunya.com
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