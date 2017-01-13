Otomotivde Alıcı Da Satıcı Da Beklemede

Dövizin normal seviyelere inmesini bekleyen alıcı, artan fiyatlar karşısında alımını ertelerken, yarınını görmekte zorlanan satıcı, fiyatların daha da artacağı kaygısı taşıyor.

Otomotiv sektöründe kur hareketleri, araç maliyetleri ve satış rakamlarını en çok etkileyen faktörlerden birisi. Geçen yıl yüzde 17 oranında artarken, sadece bu yılbaşından beri yaklaşık yüzde 7.4 oranında yükselen doların neden olduğu belirsizlik ortamı, otomotiv sektöründe hareketi adeta bıçak gibi kesti.

Uzaltaş Şirketler Grubu'na bağlı UZL Filo Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Pala, döviz kurunun devam eden hızlı yükselişi sebebiyle otomotiv sektöründe 2017 yılına zorlu bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

'Yılbaşından bu yana hızla yükselen döviz, alıcıyı da satıcıyı da bekleme pozisyona getirdi. Bugün itibariyle talep edilen aracın, teslim sürecine kadar geçen zaman aralığında, kurdan kaynaklı maliyet artışının ne kadar olacağını bile kestirmek şu anda mümkün görünmüyor. Yani bugün sipariş veren alıcı 15 gün, bir ay sonra gelecek otomobilini hangi kurdan teslim alacağını bilmeyince doğal olarak bekleme moduna giriyor. Netsizlik distribütörlerin de hareket kabiliyetini kısıtlayınca onlar da şu an adım atmak istemiyorlar. Şu an en iddialı otomotiv satıcıları bile son 10-15 yılın en kötü günlerini yaşadığımızı ifade ediyor."

-İkinci el piyasası da zorda-

Pala, ikinci el piyasasının da kur artışından nasibini aldığını bildirerek, şunları söyledi:

''Satıcı, aracını sattığında aynı fiyata aracını alamayacağından, alıcı da zaten yükselen fiyatın düşmesini beklediğinden kararsızlık içinde. Sektördeki herkes yarınını net olarak görmeden adım atma taraftarı değil. Otomotiv sektöründeki bu durgunluk uzun süre devam edecek gibi görünüyor'' dedi.