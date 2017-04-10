Otomotivde 5 Sorunun Çözümü İçin Yeşil Işık Yandı
Sıfır ve 2. el satışlarda bayileri zora sokan 5 sorunun çözümüne bakanlık olumlu yaklaştı.
Sıfır ve 2. el satışlarda bayileri zora sokan 5 sorunun çözümüne bakanlık olumlu yaklaştı.
Kaynak: Dunya.com
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