Otomotiv Sektörünün "Gladyatörleri" Belli Oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) düzenlediği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri" töreninde otomotiv dünyasının başarılı markaları ödüllendirildi.



ODD'nin sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin yedincisi gerçekleştirildi. Satış ve iletişim kategorilerinde otomotiv sektörünün yılın en başarılı marka ve çalışmalarının ödüllendirildiği "2016 Gladyatörleri" törenine, dernek üyesi markalar, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.



ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, otomotiv sektörünün geleneksel organizasyonlarından biri haline gelen Gladyatör Ödülleri'nin yedincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, otomotiv sektörünün yarattığı iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, ana oyuncular ve bağlı sektörleriyle yarattığı bütünsel istihdam ile "ekonominin lokomotifi" unvanını hak ettiğini söyledi.



Sektörün mütevazı rakamlardan bir milyona yakın ve artık sürdürülebilir bir piyasa seviyesine ulaştığını anlatan Bayraktar, Türkiye ihracatının yüzde 16'sını gerçekleştiren otomotiv sektörünün en fazla ihracat yapan sektör konumunda olduğunu, Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasılaya yaklaşık yüzde 5 katkıda bulunduğunu bildirdi.



Bayraktar, 2015 yılında gerçekleşen toplam büyümenin neredeyse yarısının otomotiv sektöründen geldiğini, bunun 2016'da da benzer seviyede olacağını düşündüğünü, sektörün 2016 yılı dış ticaret fazlasının ise 2 milyar dolar civarında bulunduğunu kaydetti.



Sadece sektör olarak değil ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini ifade eden Bayraktar, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında vatanı için canını veren çok fazla şehidimiz ve gazimiz var. Kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Bu toplum bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de onları hiçbir zaman unutmayacak." dedi.



Bayraktar, 2016 yılında sadece sektöre değil, ülkeye bıraktığı eserler için her zaman minnetle anacakları Mustafa Koç'un da hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Mustafa Koç'un, Koç Grubundaki liderliği ve özellikle sektörümüzün gelişimine bulunduğu katkılar tarihin sayfalarında yerini aldı. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



İçeride ve dışarıda yaşanan gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında otomotivin geldiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:



"2016'da her ay farklı gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Bütün yıl boyunca yaşadığımız iniş çıkışların üzerine bir de sektörümüzün kronik ayak bağı haline gelen ÖTV artışını bir daha yaşadık. Bu sene öncü göstergeleriyle geldi. Diğer senelerde olduğu gibi bir anda paldır küldür olmadı ama son çeyrekte gelen ÖTV artışı maalesef sektörde talebin yavaşlama eğiliminde olduğu bir zamanda, stok seviyelerinin en yüksek olduğu dönemde bizi yakaladı. Artışlar yeni yılda olur derken kasım ayında bir gün bir anda tekrar kendini gösterdi. Hepimiz şaşırdık kaldık."



Bayraktar, 2017'nin tahminlerine göre kolay bir yıl olmayacağını ama ekonominin büyümeye devam edeceğine inandıklarını söyledi.



Mustafa Bayraktar, 2016 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 1,62 büyüyerek 983 bin 720 adetle tamamlandığını belirterek,"Alkışlayabilirsiniz." dedi.



Bu rakamın 756 bin 938'inin yüzde 4,32'lik artışla otomobil, 226 bin 782'sinin ise yüzde 6,45'lik küçülmeyle hafif ticari araç satışlarından oluştuğu bilgisini veren Bayraktar, henüz açıklanmayan ağır vasıta rakamları da eklendiğinde 2016'da toplam otomotiv pazarının bir milyona ulaşacağını tahmin ettiğini dile getirdi. Bayraktar, "Yani bu sene de 9 haneye geldik." değerlendirmesinde bulundu.



19 dalda ödül verildi



Törende satış ve iletişim kategorilerinde toplam 19 dalda ödül verildi. İletişim Ödüllerinde halka açık kategorilerde adaylar arasından www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen 60 bini aşkın oyla ilk 5 çalışma belirlendi. Halk oylaması ile ilk 5'e kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan kategorilerde yer alan tüm çalışmalar jüri üyeleri tarafından gecede canlı olarak oylandı.



Bu ödüllerin yanı sıra gecede "Jüri Özel Ödülü" ve Vodafone tarafından belirlenen "Yılın En Dijital Markası" ödülü de sahiplerini buldu. Satış Ödülleri kategorilerindeki birinciler ise ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.



ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine yoğun bir katılım gösterdi. En büyük ilgi 10 çalışma ile TV Uygulaması, 9 çalışma ile Entegre İletişim kategorilerine oldu. "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi.



Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüllerle birlikte ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.



Ceyda Düvenci ile birlikte ödül törenini sunan Kadir Çöpdemir'in ekibiyle birlikte hazırladığı sokak röportajları geceye renk kattı.



Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri"nin bu yılki destekçileri arasında Bridgestone, sahibinden.com, Castrol, BP, Vodafone, Koçfinans BASF, zipcar, TEB, Aksigorta ve GEFCO yer aldı.



Gladyatör Ödülleri'nin yedinci yılında da Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Geçmiş Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü başkanlığında, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmeleriyle sonuçlar belirlendi.



En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası Volkswagen



Satış Ödüllerinde "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" Volkswagen, "En Çok Satılan Otomobil Markası" Renault, "En Çok Satılan Otomobil Modeli" Fiat Egea, "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" ise Suzuki oldu.



"En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası" Ford, "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli" Ford Tourneo Courier, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" da Nissan olarak gerçekleşti.



İletişim Ödüllerinde ise birinci seçilen markalar ve çalışmaları şunlar oldu:



Yılın Televizyon Uygulaması: Volkswagen "Benzersiz Özelliklerle Dolu Bir Aile"



Yılın Gazete Uygulaması: Jeep "AVM'den Kaçış"



Yılın Radyo Uygulaması: Ford "Otomatik Park Sistemi: Park Etmek Aya İnmeye Benzemesin"



Yılın Dergi Uygulaması: Ford "Kör Nokta Uyarı Sistemi: Gör(M)üyorum"



Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Mercedes-Benz "Sprinter Yollara Destan"



Yılın Outdoor Uygulaması: Porsche "Before Sunset"



Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW "Yeni BMW 7 Serisi Kapalı Oda Etkinliği"



Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Fiat "Engelsiz Hareket"



Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Nissan "Navara Lansman İletişimi"



Yılın Basın Lansmanı: Peugeot 3008



Yılın En Dijital Markası (Vodafone): Kia



Yılın Jüri Özel Ödülü: Toyota "C-HR Her Görüşte Aşk"