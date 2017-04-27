Otomotiv Sektörünün En Beğenileni Ödülünü Aldı

Capital dergisinin her yıl düzenlediği "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında 2016 yılında "Türkiye'nin Otomotiv Sektöründe En Beğenilen Şirketi" seçilen Mercedes-Benz Türk, ödülünü Conrad İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle aldı.