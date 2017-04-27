Otomotiv Sektörünün En Beğenileni Ödülünü Aldı

Capital dergisinin her yıl düzenlediği "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında 2016 yılında "Türkiye'nin Otomotiv Sektöründe En Beğenilen Şirketi" seçilen Mercedes-Benz Türk, ödülünü Conrad İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle aldı.

Otomotiv Sektörünün En Beğenileni Ödülünü Aldı

Capital dergisinin her yıl düzenlediği "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında 2016 yılında "Türkiye'nin Otomotiv Sektöründe En Beğenilen Şirketi" seçilen Mercedes-Benz Türk, ödülünü Conrad İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle aldı.

Kaynak: Dunya.com

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