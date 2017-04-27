Otomotiv sektörünün en beğenilen şirketi: Mercedes-Benz Türk

Capital dergisinin bağımsız araştırma şirketi GfK ile işbirliği yaptığı ve 500'ün üzerinde şirketten 1.584 yöneticiyle gerçekleştirilen "Türkiye'nin en Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasında "Türkiye'nin Otomotiv Sektöründe En Beğenilen Şirketi" seçilen Mercedes-Benz Türk, düzenlenen törende ödülünü aldı.

Capital dergisinin 16'ncısını düzenlediği ve sonuçlarını geçen yıl Aralık ayında açıkladığı "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasının ödülleri, 26 Nisan 2017 akşamı Conrad İstanbul'da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Törende ödülü teslim alan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Capital dergisinin yaptığı araştırmayı çok önemsediklerini belirterek, "Türkiye'de kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız bu günlerde, bu ödüle layık görülmek bizi çok gururlandırdı. Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora hep birlikte imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. Mercedes-Benz Türk ailesi olarak, 6.000'i aşkın çalışanımızla ülke ekonomisine ve geleceğine katkı yapmaktan gurur duyuyoruz. Capital dergisinin bu çok değerli araştırması sonucunda aldığımız ödül, bizi yeni hedeflerimize yürürken cesaretlendirecek" dedi.