Otomotiv sektörü: "2016 da satışlar arttı"

İzmir'deki Toyota, Ford ve Renault yetkilileri aralık ayının sıfır otomobil almak isteyenler için fırsat ayı olduğunu söyledi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2017 YILINDAN UMUTLU

Toyota Plaza Borovalı Genel Müdürü Gün Arsan, 2016 yılının 2015 yılına göre satışların daha fazla yapıldığı bir yıl olduğunu belirterek, "Aralık ayının otomobil alacak olanlar için avantajlı bir ay olduğunu belirtmiştir. 2017'nin Ocak ayında döviz kurlarına göre fiyatlar belirlenecek ve model bazında ortalama 7-8 bin TL ye varan fiyat artışları olacaktır" dedi.

Genel Müdür Gün Arsan 2016 yılının otomotiv sektörü açısından umut verici bir yıl olduğunu söyledi. Arsan, 2016'nın binek araç pazarında büyümenin devam ettiği bir yıl olduğunu söyleyerek, "Özellikle 2016'nın Kasım ayında bugüne kadar en yüksek araç satışının yapıldığı bir Kasım ayı oldu. 2015 yılının Kasım ayından yüzde 50 oranında daha yüksek bir oranda satış gerçekleşti. Normalde her sene Aralık ayının pazarları daha yüksek olur. Bu sene ÖTV'nin artması yönündeki söylentiler satınalma taleplerini öne çekerek Kasım ayındaki satışları patlattı" diye konuştu.

2016 Yılında Pazar Genişledi

Arsan 2016 yılında otomotiv pazarının genişlediğini açıklayarak, "2015 yılının ilk 11 ayında 847 bin adetlik bir satış gerçekleşmişken 2016'nın ilk 11 ayında 862 bin 928 adetlik bir satış olmuş. Binek araçlara bakacak olursak 2015'in ilk 11 ayında 611 bin adet satış yapılırken 2016'nın ilk 11 ayında 649 bin satış gerçekleşmiş. Bu arada ticari araç bazında bir küçük bir daralma olmuş. 2015 yılında ilk 11 ayda 236 bin 500 adet satış gerçekleşmişken, 2016 da aynı dönemde 214 bin adet satış gerçekleşmiş. Dolayısıyla rakamlara baktığımız zaman bir büyüme söz konusu diyebiliriz. Geçen seneyi 1 milyon adetle kapatmış bir pazar var. Bu sene Kasım ayında 124 bin adet satış gerçekleştirildiği dikkate alınırsa Aralık ayında 150 bin adedin üzerinde bir satış öngörülebilir" diye konuştu. 2017'nin Ocak ayında pazarda ciddi bir daralma beklediklerini belirten Arsan, "2017'nin ilk aylarında kur fiyatları satış rakamlarını artıracak. Ama 2017 yılında sektör olarak yine 1 milyon satış beklentimiz var" dedi.

Otomotiv Sektörü Doyuma Ulaşmış Değil

Gün Arsan, Türkiye'de satılan araç sayısının henüz yeterli düzeye gelmediğini söyleyerek, "Otomotiv sektörü olarak henüz yılda 1 buçuk milyon adetlere ulaşamadık. Bu sayıya ulaşmak için önümüzde uzun yıllar var. Otomotiv sektörü büyümesini sürdürecektir. Otomobil artık lüks tüketimden çıkmış ve her ailenin ihtiyacı haline gelmiştir. Firmalar artık toplu araç kiralama yoluna gitmeye başlamıştır. Filo pazarı artmıştır. Bu gelişmeler de otomobil satışlarını artıracaktır" diye konuştu.

Filo Satış Payı 2016'da Arttı

Renault Yetkili Bayisi Ermat Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özerinç, 2016 yılında araba satışlarının arttığını belirterek, "2016 yılında otomobil satışları arttı fakat bu satışlar daha çok toptana yönelik oldu. Eski yıllarda %30 olan toptan satış bu yıl %50'lik bir pay aldı" dedi.

Otomotiv sektörünü değerlendiren Ali Özerinç, 2016 yılının 1 milyona yakın satış ile kapatılacağını öngördüğünü söyleyerek, "Otomotiv sektörü büyümeye devam ediyor. Eskiden 10 tane araba satılıyordu ve bu arabaların 3-4 tanesi büyük filolara giderken kalan 6'sı da perakende satış olarak gerçekleşiyordu. Perakende satış oranı her geçen gün düşerken filo oranları artmaya devam ediyor. Araç kiralama firmaları, perakende müşteriden daha fazla araç alan taraf oluyor. Yaşanan kötü olaylar nedeniyle herkesin finansman ihtiyacı var. Şirketler bir arabaya 50 bin lira vereceğine, otomobili aylık bin liraya kiralarım diye düşünüyor. Fakat bizler otomotiv sektörü olarak 100 tane arabayı aynı anda sattığımız zaman yapabileceğimiz yan satışlarından faydalanamaz hale geliyoruz. Satışlar artıyor gözüküyor ama işin şekli değişiyor" dedi.

"2016'YI %10'LUK ARTIŞLA KAPATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ford Yetkili Bayisi İzkar'ın Satış Müdürü Mehmet Dönmez, 2016'nın sürprizlerle dolu bir yıl olduğunu söyleyerek, "Otomotiv sektörü olarak 2016 yılını yıllık yüzde 10'luk bir büyüme oranıyla kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

İzkar Satış Müdürü Mehmet Dönmez, 2016 yılının oldukça hareketli ve sürprizlerle dolu bir yıl olduğunu söyleyerek, ÖTV zammı, kurdaki dalgalanmalar gibi unsurların otomobil satışlarını beklenildiği kadar düşürmediğini dile getirdi. Dönmez, "ÖTV zammı, kurdaki dalgalanmalar gibi gelişmelerden sektörün kötü etkileneceğini düşündük ama Türkiye ekonomisinin sağlam yapısı buna izin vermedi" dedi. 2017 yılında Ford Otosan olarak ürün gamlarını genişleteceklerini söyleyen Dönmez, "2017 yılını daha üstün modellerle, daha yüksek marka algısı yaratarak sürdüreceğiz . Sadece satış adetleri değil, satışın niteliği de bizim için önemli. Daha kaliteli araçları daha doğru platformlarda, daha doğru fiyat ve aksesuarlarla müşterilere sunmak istiyoruz. 2016 yılında hem adetsel olarak, hem de işlevsel olarak kendimizi geliştirdik diyebiliriz. 2016'nın her yönden gidişatından memnunuz. 2017 yılında da yeni modellerle, daha aktif ve daha kaliteli satışlara ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. İzkar Servis Müdürü Ali Rıza Türkmen ise ; 2016 yılında artan satış rakamlarına paralel olarak , servis girişlerinin de yüzde 20 oranında arttığını bildirdi.