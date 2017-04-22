Otomobillere Çarpan Ambulans Devrildi: 4 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ambulansın 2 otomobile çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Eren (29) iradesindeki 34 ZA 1169 plakalı ambulans, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 2 otomobile çarparak devrildi.



Sürüklenen ambulans, park halindeki 2 otomobile çarparak durdu.



Yaralanan şoför Eren, 2 sağlık çalışanı ve bir otomobil sürücüsü, olay yeri yakınındaki özel hastaneye kaldırıldı.



Görgü tanıkları, özel bir hastaneye ait ambulansın şoförünün sireni ve tepe lambası çalışmadan kırmızı ışıkta kontrolsüz geçtiğini, kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.