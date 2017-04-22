Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, Siverek - Viranşehir karayolu 20. kilometre Yücelen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Türüs idaresindeki 63 HC 517 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Hanifi Çetiz yönetimindeki 10 LF 221 hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada aynı aileden sürücü Halil Türüs, İbrahim Türüs, Emine Türüs, Fevzi Türüs, İsmail Türüs ile Eyyüp Çetiz yaralandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Görgü tanıkları kazaya karışan otomobilin yol kenarındaki levhalara çarptığını söyledi.



Jandarma ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için trafiği kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA