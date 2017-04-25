Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Niğde'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kaza Selçuk mahallesi Binevler mevki Gülbahar sokakta meydana geldi. 112 sağlık merkezinde nöbetten çıkan görevli sağlık görevlilerinin bulunduğu L.Y. (24) yönetimindeki 51 AL 809 plakalı otomobil ile A.G. (21), yönetimindeki 51 ER 947 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park tellerini devirerek yan yatan otomobilde bulunan L.Y. ve O.Y. ile diğer otomobilin sürücüsü A.G. kaza yerine gelen 112 ambulansı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumları iyi olduğu bildirilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE