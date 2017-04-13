Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. Soğanlı Yörük Köyü yolundan ana yola çıkan 42 yaşındaki Zafer Karakaya yönetimindeki 67 TC 509 plakalı otomobil, Zonguldak'a giden 43 yaşındaki Musa Eşkara yönetimindeki 38 US 074 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Eşkara ile yanındaki İbrahim ve Fatma Eşkara yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



- Zonguldak