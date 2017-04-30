Otomobille Panelvan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde sürücüsünün kavşaktan kontrolsüz çıktığı iddia edilen panelvan minibüse otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde D-750 karayolunun Üçevler Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden 40 yaşındaki Gökhan Karsan yönetimindeki 16 J 9182 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıktığı iddia edilen 74 yaşındaki Kamil Özdemir yönetimindeki 78 EC 481 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan minibüs yoldan çıkarak alt geçide düştü. Kazada yan yatan araçta bulunan sürücü Kamil Özdemir ile Cemal Kavak, Şadiye Özdemir, Kamil Zeren, Durdu Zeren ile otomobilde yolcu olarak bulunan Vildan Karsan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - K