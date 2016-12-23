Otomobille Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü - Bursa

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü.



Fatih Çakal yönetimindeki 16 LD 691 plakalı otomobil, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Volkan Ö'nün kullandığı 16 M 2091 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.



Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile Üsük Keskin, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi, Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Çakal da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Minibüs şoförü gözaltına alındı.