Otomobille Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Söğütlü ilçesi Sıraköy yolunda İ.T. idaresindeki 54 B 4416 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Bülent Bülbül'ün kullandığı 54 BS 565 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta da bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ekiplerince Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Bülent Bülbül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA