Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Türüz yönetimindeki 10 LF 221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Hanifi Çetiz yönetimindeki 63 HC 517 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Türüz ile yanındaki İbrahim Türüz, Emine Türüz, Fevzi Türüz, İsmail Türüz ve diğer araçtaki Eyüp Çetiz yaralandı.



Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



- Şanlıurfa