Otomobille Çarpışan Servis Minibüsü Devrildi

Bolu'da servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada servis minibüsü devrilirken 2 sürücüde kazadan hafif yaralı kurtuldu.



Kaza, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi ile Konuralp Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Konuralp Caddesi istikametine ilerleyen Selim Cengiz idaresindeki 14 S 0244 plakalı servis minibüsü, Muzaffer Işın Caddesi'nden ilerleyen Kemal Tunahan İlhan idaresindeki 14 GF 326 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle boş olan servis minibüsü devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü de hafif yaralanırken çarpışmanın etkisiyle yan yatan minibüs sürücüsü Selim Cengiz, çevredeki vatandaşların servis minibüsünün ön camını çekiç, sopa ve levye yardımıyla kırmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazadan hafif yaralanan iki araç sürücüsü de olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.



Yan yatan minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süre kapanan cadde daha sonra trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BOLU