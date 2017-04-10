Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı.



Kaza, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi eski Malkara Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Behzat Ç. (31) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ali T. yönetimindeki 59 LJ 157 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Behzat Ç., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ