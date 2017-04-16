Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

İZMİR'in Tire İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Kocabaş, öldü.



Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Tire-Belevi karayolu Alaylı kırsal mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Tire yönünden Büyükkale yönüne giden Hüseyin Kocabaş yönetimindeki 35 YDZ 03 plakalı motosiklet ile Selçuk yönünden Tire'ye gelen A.K. yönetimindeki 35 EC 1227 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hüseyin Kocabaş, olay yerinde öldü.



Yapılan incelemenin ardından Kocabaş'ın cesedi, morga kaldırılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir