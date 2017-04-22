Otomobiliyle Sulama Kanalına Uçan Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da otomobiliyle sulama kanalına uçan şahıs hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde saat 20: 00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Çakmak (49), 06 EU 0993 plakalı otomobili ile giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri Çakmak'ı aracın içerisinden çıkarıp Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Çakmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Çakmak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA