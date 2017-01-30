ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde otomobiliyle şarampole uçan 21 yaşındaki Emre Sevilgen, yaşamını yitirdi.
Alanya'ya bağlı Kargıcak Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Emre Sevilgen'in kullandığı 07 HTN 92 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımı aşan otomobil yaklaşık 3 metreden şarampole uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan ağır yaralı Emre Sevilgen'i çıkardı. Ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emre Sevilgen kurtarılamadı. Sevilgen'in cenazesi hastanenin morguna konuldu.
- Antalya
Otomobiliyle Şarampole Uçan Sürücü Öldü
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde otomobiliyle şarampole uçan 21 yaşındaki Emre Sevilgen, yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde otomobiliyle şarampole uçan 21 yaşındaki Emre Sevilgen, yaşamını yitirdi.