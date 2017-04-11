Otomobiliyle Kaza Yapan Oğlunu Sopayla Kovaladı

KARAMAN'da Fikret Kazak, otomobiliyle kaza yapan oğlu Hakan Kazak'ı, sopayla kovaladı. Polislerin güçlükle tutup sakinleştirmeye çalıştığı Fikret Kazak, polislere "Ne tutuyorsunuz, 100 milyarlık araba gitti" diye tepki gösterdi. 22 yaşındaki Hakan Kazak, iddiaya göre aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Özkaya ile minibüsüyle okul servisçiliği yapan babası Fikret Kazak'ın yanına giderek Özkaya'nın annesini hastaneye götüreceklerini söyleyip, otomobili istedi. Babası Fikret Kazak da otomobili verdi. Rıdvan Özkaya, yönetimindeki 70 ED 505 plakalı otomobille Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 946'ncı sokaktaki kavşakta 53 yaşındaki Abdullah Doğan'ın kullandığı 70 HC 377 plakalı otomobile çarpıştı. Doğan idaresinde otomobil, çarpışmanın şiddetiyle devrilip, park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarparak durabildi. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Doğan, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Doğan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan Kazak ve Rıdvan Özkaya da şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.